Японская корпорация Mitsubishi отказывается от инвестиций в строительство завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ - 2" в России. Об этом пишет ТАСС.

Ранее японские корпорации Mitsui и Mitsubishi вели переговоры о присоединении последней к десятипроцентной доле в проекте по строительству завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ - 2" (эта доля принадлежит консорциуму японских Mitsui & Co и Jogmec - Прим.Ред.).

На переговорах речь шла именно о возможном присоединении Mitsubishi к доле Mitsui & Co и Jogmec. Однако теперь Mitsubishi приняла окончательное решение не инвестировать в проект.

"Арктик СПГ - 2" - второй завод "Новатэка" по производству сжиженного природного газа (СПГ). Запуск завода на базе Гыданских месторождений намечен на 2022-2023 годы. Его мощность составит около 19,8 млн тонн СПГ в год.

Напомним, в Украине с 1 августа введут спецпошлины на дизтопливо и сжиженный газ из России.

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