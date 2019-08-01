Под Полтавой в среду, 31 июля, произошел пожар на городской свалке твердых бытовых отходов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС в Полтавской области.

Сообщение о пожаре поступило 31 июля в 12:00. "На Полтавской городской свалке твердых бытовых отходов произошел пожар, а именно возгорание мусора на площади около 2 га. В настоящее время привлечено 9 единиц техники, 41 человек личного состава для ликвидации данного пожара. На месте была развернута пожарно-насосная станция, которая подает воду из реки Ворсклы", - говорится в сообщении.

Вчера по состоянию на 22:00 было ликвидировано воспламенение 0,5 га мусора, а с 06:00 было продолжено тушение пожара, ведь ночью тушить опасно. "Сложность тушения заключается в том, что там большое количество горючих материалов. Также спасатели вчера сбили сильное задымление. Сейчас как такового горения уже нет, спасатели отрабатывают все участки", - рассказали в ГСЧС.

Напомним, что под Полтавой уже тушили пожар на свалке.

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