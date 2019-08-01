Президент Украины Владимир Зеленский утром 1 августа поделился с подписчиками фотографией из спортивного зала. Снимок появился в официальном Instagram-аккаунте главы государства.

На фотографии президент в серых шортах, белых носках и голубой футболке сосредоточенно выполняет упражнения в спортзале. На нем также неизменный аксессуар - желтый браслет, о котором уже рассказывала "Страна".

Фотограф запечатлел, как Владимир Зеленский качает ноги: он делает выпады. "Политика политикой, а спорт никто не отменял. Доброе утро", - сказано в подписи к фото.

Любопытно, что подпись к снимку на украинском языке, в ней употреблен глагол "відміняти", что в данном контексте является ошибкой. В значении "отменять" необходимо было использовать слово "скасовувати".

Скриншот: Instagram/ zelenskiy_official

Напомним, в начале июня Зеленский давал интервью журналистам "1+1" из спортзала гостиницы в Брюсселе, где он был с рабочим визитом.

Также мы писали, что до этого Зеленский выкладывал фото, на котором он тренируется с Богданом в спортзале на Банковой.