И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун советует нардепам не позволять манипулировать собой, всегда проверять факты, учиться слушать и признавать свои ошибки. Об этом она написала в Facebook.

"Вторая часть советов для народных избранников Верховной Рады Украины 9-го созыва также касается здоровья. Но именно здоровья института, в котором они будут работать, и всей Украины в целом", - отметила и.о. министра здравоохранения.

Супрун подчеркнула, что нардеп приносит присягу народу Украины, а не лидеру партии или председателю фракции, поэтому призвала не позволять манипулировать собой. "Разберитесь, кто конкретно за что отвечает. Не будьте популистами, которые просто спешат первыми обвинить кого-то во всех проблемах мира. Будьте экспертом в области, в которой будете входить в комитет. Глубоко все исследуйте и постоянно учитесь новому", - советует Супрун.

Она призывает парламентариев прислушиваться к мнению общественности и экспертов, ездить в больницы, школы, университеты, на предприятия и говорить с конечными бенефициарами изменений, но при этом обязательно делать факт-чекинг.

"Очень осторожно относитесь к информации, которую потребляете. Проверяйте источники и не спешите с публичными заявлениями до изучения достаточного количества информации. Заботьтесь об информационной гигиене и не работайте с недобросовестными СМИ. Помните, что российские "медиа" - это не СМИ, а средства пропаганды Кремля", - отмечает глава Минздрава.

Также она советует признавать ошибки. "Пройдите курсы аргументации и дебатов. Если вы четко осознаете, что должно быть сделано и знаете, что есть "красные линии", которые нельзя переступать - не делайте компромиссов относительно этого", - пишет Супрун. "У сложных проблем нет простых решений. Если вам кажется, что вы видите элементарное решение сложной социальной или экономической проблемы - скорее всего, оно неправильное", - предупреждает глава Минздрава.

Также она советует поддерживать государственные институты, учиться слышать собеседника, быть партнерами для членов правительства, помогать воплощать системные изменения и тушить "пожары", которые "обязательно будут возникать".

"Любая серьезная трансформация будет вызывать сопротивление и препятствия. Это естественный процесс, и он полезен для общества. Если основная мотивация просто нравиться людям - то изменить ничего не удастся. Когда люди вокруг жалуются и пророчествуют вам неудачи, есть шанс сильно удивить всех. Проверено на собственном опыте", - подытожила Супрун.

Фото: facebook.com

Напомним, что до этого Супрун давала советы будущим депутатам как эффективно работать в парламентском комитете по вопросам здравоохранения.

Также мы писали о том, как поссорились в Сети Ульяна Супрун и ее будущий преемник Михаил Радуцкий.