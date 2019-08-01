В Днепре застрелили мужчину, который по решению суда находился под домашним арестом. Об этом пишет УНН.

Так, убитый подозревался в незаконном обращении с оружием - ст. 263 УК Украины. Суд принял решение отправить его под домашний арест. Вечером 30 июля он вышел на балкон. В этот момент неизвестный выстрелил в него. Пострадавший получил пулевое ранение в голову, от которого впоследствии скончался в больнице.

Начато досудебное расследование по ст. 115. УК (умышленное убийство). Устанавливаются мотивы преступления и причастные лица.

Напомним, ранее полиция сообщила, как в участке под Киевом парень смог загадочно освободиться от наручников и застрелил себя.

Также мы писали о том, в Харьковской области застрелился юный солдат из Днепропетровска