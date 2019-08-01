Американский фотограф Декер сделал первую в мире фотографию, на которой запечатлен момент, как кит "глотает" морского льва, сообщает BBC Украина.

22-летний фотограф дикой природы и морской биолог вывел лодку с наблюдателями за китами в бухту Монтерей, штат Калифорния, 22 июля. Там и произошло это неординарное событие. "Это была не очень большая группа, всего три горбатых кита и около двух сотен морских львов", - рассказал Декер.

"Раньше мы видели до 100 китов с 3000 морскими львами - вот тогда было настоящее безумие. Мы долго наблюдали за тем, как они едят, только потом произошло это событие - я считаю, что такое бывает раз на всю жизнь - и я до сих пор не могу в это поверить ", - добавил он.

Морские гиганты питались анчоусами, когда во рту у кита оказалось нечто большее, чем он, наверное, ожидал. "У меня была только доля секунды, пока кит поднимался, чтобы понять, что у него в пасти находится морской лев, прежде чем снять это", - вспоминает фотограф.

Чейз "более чем на 100% уверен", что после того, как морской лев оказался в китовом рту, ему удалось спокойно уплыть прочь. Горбатые киты не имеют зубов - только пластины китового уса с щетинками во рту. Они являются так называемыми биофильтратами, которые с помощью щетинок отфильтровывают из воды пищу - и морские львы к этой пище явно не относятся.

Как правило, глоток кита длится менее пяти секунд, но на этот раз, как говорит Декер, он медленно опускался с открытым ртом в течение 15 секунд, давая морскому льву достаточно времени для того, чтобы уплыть. "Кит так и не сомкнул челюсти вокруг морского льва, и он вряд ли получил вред. Лев чень испугался, я уверен, но остался невредимым", - говорит Деккер.

Чейз говорит, что хищники в море - такие как киты, морские львы, дельфины и акулы - эволюционировали таким образом, чтобы вместе охотиться на рыб. Поэтому он считает, что попасть в китовый рот - редкий опыт для любого подводного охотника. Волноваться стоит разве что небольшим рыбкам.

Фото: CHASE DEKKER

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