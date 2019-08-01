В день годовщины со дня убийства ветерана АТО Виталия Олешко ("Сармата") первый заместитель главы НПУ - глава криминальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что полиция должна собрать все необходимые доказательства, чтобы наказать виновных. Об этом он написал в Facebook.

"Задача на сегодняшний день - чтобы все 11 находились под стражей и обязательно понесли уголовную ответственность, чтобы были собраны достаточные доказательства и задержаны еще двое заказчиков убийства", - написал Аброськин.

Скриншот: Facebook/ Вячеслав Аброськин

Напомним, Виталия Олешко убили в Бердянске Запорожской области днем ​​31 июля 2018 на территории отеля, принадлежащего его семье: неизвестный произвел два выстрела. По подозрению в убийстве "Сармата" сначала были задержаны пять человек.

Как сообщала "Страна", основной версией в деле Олешко является совершение убийства на почве личных отношений в связи с противоречиями в предпринимательской деятельности.

В сентябре 2018 года полиция задержала организатора убийства "Сармата" Олешко. "Страна" писала о том, что в декабре правоохранители поймали подозреваемого в убийстве, задержанный оказался бизнес-партнером подозреваемого Сигиды.

Кроме того, в феврале был задержан еще один возможный организатор убийства Сармата-Олешко. Им оказался доброволец из "Торнадо".

29 июля дело об убийстве ветерана АТО Олешко-Сармата передали в суд. Мы писали, что суд Бердянска начнет рассматривать его 27 августа.