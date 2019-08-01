40-летняя Ани Лорак вновь взбудоражила поклонников слухами о новом романе после развода. Фото и видео с Егором Глебом, еще одним украинским музыкантом, перебравшимся в Москву, появлялись и раньше, но последний снимок на странице ее избранника можно расценивать, как подтверждение отношений. Пару, похоже, не смущает разница в возрасте - Глеб на 14 лет моложе Лорак.

Новые отношения могут отразиться на творчестве певицы, которая готовит выход альбома, так что шум вокруг ее персоны пришелся на руку. Мы собрали информацию о том, кто такой Егор Глеб, заменивший Мурата Налчаджиоглу.

Совместные фото

Это не первая совместная фотография пары в соцсетях. В июне Лорак обнародовала снимок с подписью "Доброго теплого вечера". Это дало повод заговорить о романе, хотя раньше, опять же, судя по фото в соцсетях, певице приписывали отношения с российским исполнителем Сергеем Лазаревым.

Слухи подогрело и короткое видео, попавшее в сеть этим летом. На нем видно, что Егор Глеб пришел на репетицию - поддержать певицу.

Хотя 30 июля был обнародован не первый снимок, намекающий на отношения Лорак-Глеб, это первое интимное фото, которым они фактически подтвердили отношения. Опубликовал его Егор Глеб, подписав КК (настоящее имя Ани Лорак Каролина Куек, так что это могут быть ее инициалы). На нем, в темной студии звукозаписи, два силуэта. Мужчина целует девушку, их лиц не разглядеть.

Но Ани Лорак выложила фото из этой же студии. При этом ее одежда и обувь идентичны с нарядом девушки с фотографии Глеба. "Мы готовим для вас много нового и интересного. Вы ждете? #альбом #скоро #love" - подписала фото певица.

Снимок вызвал такой ажиотаж, что Егору Глебу пришлось закрыть аккаунт в Instagram.

Кто такой Егор Глеб

26-летний Егор Глеб - саунд-продюсер лейбла Black Star и близкий друг певца Егора Крида. Он родился в 1993 году в Киеве. Когда ему было 20 - переехал в Москву, где и остался жить и работать. Там он познакомился с исполнителем Егором Кридом, а через некоторое время стал членом команды крупного лейбла рэпера Тимати Black Star Inc, он пишет биты. По словам Крида, вместе они создавали хитовые треки, и Глеб всегда "заправлял процессом".

Кстати, в разгар концертного сезона Ани Лорак уволила всю свою команду и ушла к другому продюсеру. Не исключено, что она сотрудничает с Black Star, где работает Егор Глеб. Скоро должен выйти ее новый альбом, возможно, в нем будут слышны изменения. Изменилась Ани Лорак и внешне. В ее Instagram все больше фото в коротких шортах, объемных худи, черных джинсах, ветровках, а снимков в элегантных платьях в обтяжку становится меньше.

Отношения с еще одной певицей - TAYANNA

Новый возлюбленный Ани Лорак успел три года прожить в браке с еще одной украинской певицей - TAYANNA (Татьяна Решетняк), причем отношения начались, когда ему было 18 лет. У них есть совместный ребенок - сын Даниэль, которому сейчас 6 лет. Кстати, TAYANNA также старше Егора Глеба - на 8 лет.

Фото: Егор Глеб с сыном

В одном из интервью она рассказывала, что Егор - мягко говоря любвеобильный мужчина, который обращает внимание на многих девушек. И что в жизни Даниэля он появляется наплывами - приходит поиграть со словами, что обожает его и это его вселенная, а через два дня исчезает. И так примерно каждые полгода. Также она рассказывала, что во время ссор Глеб мог поднять на нее руку.

Это, а также измены, и стали причиной развода. Также TAYANNA рассказывала, что все-таки сказывалась разница в возрасте, Егор хотел пожить для себя, не брал ответственность за семью. Например, мог собраться и внезапно уехать на неделю в Одессу, оставив ее с ребенком.

Фото: Татьяна Решетняк с сыном

При этом участница Нацотбора на Евровидение сказала, что не держит зла. "Видимо, у него нет инстинкта отца или ощущения отцовства", - сказала она.

Также она сообщила, что его роман с Лорак ее не смущает. А под первым совместным фото Лорак и Глеба даже пожелала им любви и счастья.

Кстати, Егор Глеб в свое время помог перебраться и обустроиться в Москве младшему брату Татьяны Решетняк - Мише Марвину. Теперь он сотрудничает с Black Star.

Напомним, что Ани Лорак рассталась с супругом Муратом Налчаджиоглу после того, как его застукали в киевском караоке с девушкой. У них осталась дочь София. Она живет вместе с мамой и в прошлом году пошла в гимназию в Москве.