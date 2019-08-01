Госбюро расследований 31 июля официально зарегистрировало и начало расследовать новое уголовное производство против экс-президента Петра Порошенко. Об этом известный юрист, инициатор данного дела Андрей Портнов заявил в Facebook.

"Короткая фабула - организованная преступная группа в составе Порошенко, Гонтаревой и должностных лиц Укроборонпрома и Укрэксибанка, с целью наживы, осознавая нанесение ущерба национальной безопасности и обороноспособности Украины, организовала прямо из концерна Укроборонпром многомиллионные перечисления валюты в офшорные и другие юрисдикции под вымышленные контракты", - пишет Портнов.

По его данным, для этих целей, по прямому поручению Порошенко и главы НБУ Гонтаревой, правление НБУ 19 января 2016 года отменило акты НБУ о валютном контроле внешнеэкономических операций, установив, что платежи Укроборонпрома в офшоры могут проходить предоплатой, без валютного контроля НБУ и без ограничений в суммах.

"Это позволило сразу похитить у украинской армии несколько миллиардов гривен, прикрываясь официальным решением правления НБУ", - подчеркивает юрист. Он считает, что "это даже не закупка Порошенко у самого себя на Кузне на Рыбальском военной техники по завышенным ценам с похищением из бюджета разницы". "Это прямое и бесцеремонное перечисление военных средств в офшоры, непосредственно организованное и санкционированнное Порошенко и Гонтаревой. Организованное технологично, с принятием секретных актов СНБО, решений центральных органов власти и высокопоставленных чиновников", - пишет Портнов.

По его мнению, это дело может позволить конфисковать у Порошенко и Гонтаревой в доход государства абсолютно всё, принадлежащее им имущество - заводы, акции, недвижимость и деньги. "Это одно из самых перспективных дел, по нему нужно инициировать экстрадицию Гонтаревой, снять с Порошенко неприкосновенность и взять обоих под стражу", - резюмирует он.

Фото: facebook.com

Напомним, что по данным Портнова, на большинство вопросов следователя ГБР на допросе Порошенко ответил "не помню".

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