Мэр Киева Виталий Кличко решил не оставлять без реакции обвинения в свой адрес от главы Офиса президента Андрея Богдана и подал заявление в НАБУ. Об этом киевский градоначальник написал в своем Facebook.

"Я обратился в НАБУ, чтобы там открыли уголовное производство по заявлению руководителя Офиса Президента Андрея Богдана о предложении ему какими-то лицами взятки.

30 июля 2019 на пресс-конференции господин Богдан заявил представителям СМИ, что ему, в разговоре, предлагали взятку в 20 миллионов долларов. И, якобы, этот разговор был осуществлен ​​в интересах Киевского городского головы, то есть в моих интересах. Я не уполномочивал ни одно лицо на подобные "переговоры"! А такие высказывания господина Богдана, который является руководителем Офиса президента Украины, подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений.

Если кто-то к кому-то обращался, нужно установить кто, от чьего имени и с каким предложением. А также - выяснить получило ли должностное лицо неправомерную выгоду. После этого следователи должны или объявить подозрения установленным лицам, или я буду требовать от господина Богдана извинений за распространение неправдивой информации.

Следствием подобных заявлений должно быть не только их оглашение на пресс-конференциях. Убежден, что в НАБУ есть все возможности расследовать обнародованную информацию и установить истину в этом деле. И надеюсь, что господин Богдан будет способствовать расследованию. Если, конечно, руководитель Офиса президента Украины, сказал журналистам правду", - написал Виталий Кличко.

Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

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