В Киевской области минувшей ночью горела автозаправочная станция, в результате пожара один человек получил ожоги. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В селе Тарасовка Киево-Святошинского района рано утром, 1 августа, в 04:48 загорелась модульная автозаправка. В результате пожара пострадал один человек - его с ожогами доставили в больницу. Огонь уничтожил две заправочные колонки с бензином и сжиженным газом, пластиковую емкость с дизтопливом объемом 10 кубических метров, здание охраны и повредил легковушку.

Пожар тушили 30 спасателей, используя пять пожарных машин. В 06:03 им удалось ликвидировать пожар на площади 150 квадратных метров. Пожарные обезопасили от повреждения две емкости с бензином и сжиженным газом.

Напомним, что под Киевом погибли двое малышей, которых не смогли достать из пылающей комнаты.

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