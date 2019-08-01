В Трускавце продолжаются тренинги для будущих нардепов от "Слуги народа" которые вызвали у общественности неоднозначную реакцию.

Самый молодой нардеп от президентской партии Святослав Юраш показал, в каком номере он живет на "курсах молодого нардепа". Об этом сообщает издание "Украинская правда" в Twitter. Стоимость самого бюджетного двухместного номера - от 3500 грн.

Фото: Twitter

Напомним, ранее "Страна" в материале "А он кто такой? Чем известен советник Зеленского Никита Потураев", выяснила подробности о личности советника президента Зеленского.

Также мы приводили запись фрагмента лекции Никиты Потураева для будущих депутатов от "Слуги народа" в которой он назвал их "политическими никто". После того, как это стало достоянием гласности и разразился скандал.