В Лисичанске Луганской области в среду. 31 июля, из-за задолженности отключили электроснабжение насосной станции "Лисичанскводоканал", без воды остались около 13 тыс. абонентов. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

"31 июля в результате задолженности за электроснабжение отключена насосная станция "Лисичанскводоканал" в Лисичанске. Без водоснабжения осталась часть города (около 13 тыс. абонентов)", - говорится в сообщении. Отмечается, что вода к потребителям поступает самотеком.

"1 августа запланировано заседание комиссии ТЭБ и ЧС", - отметили в ведомстве. Лисичанский водоканал из-за неуплаты местными жителями за поставку воды задолжал "Луганскому энергетическому объединению" 231 803 243 грн.

В июле этого года Кабинет министров Украины запретил отключать от электроснабжения Коммунальное предприятие "Вода Донбасса" или вводить какие-либо ограничения. Запрет действует только на время проведения ООС.

Напомним, что в Донецкой области без воды вчера остались 11 тысяч человек.

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