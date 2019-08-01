Национальный банк Украины (НБУ) на 1 августа 2019 года понизил официальный курс доллара до 25,02 гривен за доллар, что еще на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка.

В частности, официальный курс доллара на 1 августа установлен на уровне 2502,0755 гривен за 100 долларов (-6,4761 гривен). Курс доллара на 31 июля составлял 2508,5516 гривен за 100 долларов.

Также регулятор понизил и официальный курс евро на 8 копеек - до 27,90 гривен за евро. Таким образом, официальный курс евро на 1 августа установлен на уровне 2790,0644 гривни за 100 евро (-7,9741 грн). При этом курс евро на 31 июля составлял 2798,0385 гривны за 100 евро.

Напомним, что в НБУ заявили, что курс доллара не привязан к каким-то цифрам в гривне.

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