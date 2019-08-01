В России разрастаются гигантские пожары в сибирской тайге. Свою помощь в борьбе с огнем уже предложил президент США Дональд Трамп. А премьер-министр России Дмитрий Медведев попросил Гепрокуратуру, Следственный комитет и МВД проверить версию о намеренных поджогах лесов, "как способе сокрытия незаконной заготовки древесины".

Доклад по итогам проверки должен быть готов до 1 ноября, как передает РИА Новости.

Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию с пожарами под личный контроль. "Не говорить какие-то общие слова или пальцем наверх показывать, а лично заниматься этим вопросом", - призвал Медведев.

Фото: МЧС РФ и Министерство лесного хозяйства Красноярского края

Сейчас площадь лесных пожаров превышает 2,8 миллиона гектаров. По данным ФБУ "Авиалесоохрана", в тушении участвуют 2 720 человек, 390 единиц техники и 28 воздушных судов. Ситуацию с воздуха отслеживают 34 борта.

Режим ЧС введен на всей территории Иркутской области и Красноярского края, двух районах Бурятии и пяти районах Якутии. Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет.

По оценке министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, причиной возгорания могли стать сухие грозы.

Во вторник в регион прибыл первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян, вместе с министром лесного хозяйства и начальником краевого управления ведомства он облетел территории, на которых сохраняется сложная пожарная обстановка, для выработки наиболее эффективных решений по борьбе с огнем.

Ранее "Страна" сообщала, что сорок шаманов соберутся на священном острове Ольхон, чтобы вызвать дожди на Сибирь.