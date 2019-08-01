В Украине 1 августа дожди ожидаются лишь в западных областях страны, на остальной территории - днем до +29 градусов. Об этом сообщает сайт Укргидрометцентра.

На западе синоптики прогнозируют сегодня ливни с грозами и молнией. Температура днем от +23 до +25, а ночью от +11 до +13 градусов. На севере Украины в дневное время суток при температуре воздуха от +19 до +21 пройдут дожди. Ночью ожидается около +11. На востоке незначительное потепление. Синоптики прогнозируют сухую погоду, но термометр днем максимум покажет +23, а ночью опустится до отметки +10.

На юге по-прежнему жарко, без осадков. Днем температура воздуха составит +26…+29, ночью +15…+17. В центральной части страны без осадков, но температура воздуха будет несколько ниже, чем в предыдущие сутки. Днем синоптики прогнозируют от +21 до +23 градусов, а ночью около +12.

В столице также дождей не будет, днем термометр покажет максимум +20, а ночью минимум +11. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что первая неделя последнего месяца лета принесет в Украину похолодание.

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