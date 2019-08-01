В Днепре легковушка с пьяным водителем уходила от погони полиции и столкнулась с маршруткой. В итоге микроавтобус перевернулся, а сам виновник ДТП серьезно пострадал. Об этом сообщают очевидцы ДТП.

Отмечается, что водитель легковушки HYUNDAI Getz находится в тяжелом состоянии с травмой позвоночника, в маршрутке №157 а все живы, но есть пострадавшие и госпитализированные. Издание Информатор уточняет, что ДТП произошло сегодня утром, 1 августа, на пересечении проспекта Яворницкого и улицы Вернадского. Движение на центр перекрыто. В маршрутке находилось около 20 человек.

Видео: facebook.com

Напомним, что под Днепром авто влетело в железнодорожную платформу, пассажиров зажало в салоне.

Также мы писали о том, что в Днепре женщина упала под колеса маршрутки, а водитель этого не заметил.