После того, как один из украинских спортивных порталов озвучил "сенсационную" новость о переходе экс-динамовца Евгения Хачериди в московский ЦСКА, генеральный директор армейцев Роман Бабаев опроверг эту информацию.

"Даже не рассматривали такой вариант. Абсолютно беспочвенный слух", - заявил Роман Бабаев, как передает Спорт-Экспресс.

А персональный тренер украинского футболиста по физподготовке Андрей Качан, возможность его перехода в ЦСКА оценил куда более эмоционально.

"Не читайте ########## (врунов)", - написал Андрей Качан в сторис своего Instagram.

Последним клубом Евгения Хачериди был греческий ПАОК, за который в прошлом сезоне он провел 11 матчей и стал чемпионом Греции. И, кстати, в минувшей Лиге чемпионов, ПАОК выбил из турнира московский Спартак, а наш футболист показал фанам москвичей щитки в цветах флага Украины.