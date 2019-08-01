Фанатам культовой саги о приключениях Индианы Джонса придется запастись терпением. Хоть Стивен Спилберг и Харрисон Форд и готовы вернуть суперархеолога для нового приключения, но пятый фильм об Индиане Джонсе выйдет на большие экраны только через пару лет, в июле 2021 года. Дату релиза пришлось перенести. Об этом передает Maxim.

Режиссером продолжения вновь стал знаменитый Стивен Спилберг. Вначале старт съемок планировался на апрель 2019 года, однако у создателей фильма возникли проблемы со сценарием. В итоге начало съемок Спилберг перенес на 2020 год.

Пятая часть Индианы Джонса станет первым фильмом, над сценарием которого не работал другой культовый режиссер Джордж Лукас. Папа "Звездных войн" (который и придумал персонажа Индиану Джонса еще в 1973 году), на этот раз выступит в роли исполнительного продюсера картины.

Ранее "Страна" сообщала, что Стивен Спилберг хочет, чтобы в новом фильме Индиана Джонс был сильной женщиной.