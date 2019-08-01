Тело боксера Максима Дадашева, скончавшегося в США в результате травм, полученных во время боя против пуэрториканца Субриэля Матиаса, будет доставлено в Москву сегодня, 1 августа, около полудня. Об этом сообщило посольство РФ в США, как передает ТАСС.

"Оказали необходимое консульское содействие родственникам трагически погибшего в США российского боксера Максима Дадашева в репатриации его тела на Родину. Прибытие самолета в Москву ожидается к полудню 1 августа. Выражаем семье и близким Максима наши глубочайшие соболезнования", - уточнили в дипмиссии.

Максима Дадашева похоронят на Петергофском кладбище в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. В Спортивной федерации бокса Санкт-Петербурга сообщили, что спортсмена планируют похоронить по мусульманскому обычаю. Прощание с Дадашевым состоится 4 августа в Петергофском морге Николаевской больницы, начало - 09:00 по Киеву.

Напомним, что в ночь на 20 июля Дадашев проводил поединок в Оксон-Хилле (США, штат Мэриленд) с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

В 11-м раунде Дадашев пропустил много ударов от соперника, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить поединок, чтобы сберечь здоровье боксера. После боя Дадашеву стало плохо, его рвало, а затем он потерял сознание. Россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжелый отек мозга, спортсмену была проведена трепанация черепа. 23 июля команда спортсмена сообщила о смерти Дадашева, ему было 28 лет.

Максим Дадашев родился в 1990 году в Ленинграде, здесь же он начал тренироваться. Спортсмен закончил Балтийский государственный технический университет "Военмех" имени Д. Ф. Устинова. Всего он провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед (11 нокаутом) и потерпел одно поражение. В любительской карьере Дадашев становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России.