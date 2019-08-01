Первая ракетка Украины и седьмая в рейтинге WTA Элина Свитолина успешно преодолела второй круг турнира серии Premier - Mubadala Silicon Valley Classic - в Сан-Хосе (США) с призовым фондом $876,183 тысяч.

В поединке за выход в четвертьфинал соревнований посеянная под первым номером Свитолина нанесла уверенное поражение россиянке Дарье Касаткиной - 6:3, 6:1, как сообщает Укринформ.

Ранее соперницы четыре раза встречалась в очных противостояниях. Во всех матчах неизменно побеждала украинская теннисистка.

За путевку в полуфинал Свитолина сойдется с Марией Саккари из Греции, которая взяла верх над японкой Майо Хиби - 4:6, 6:4, 6:2.

Ранее "Страна" рассказывала, что после полуфинала Уимблдона Свитолина навестила родную Одессу.