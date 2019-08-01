Сенат США утвердил нового постпреда при ООН
Вчера, 31 июля, Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Келли Крафт на должность постоянного представителя страны при ООН. Ее поддержали 56 сенаторов, против высказались 34. В ближайшее время Крафт будет приведена к присяге в качестве постоянного представителя США при ООН.
В 2004-2005 годы Крафт курировала финансовые вопросы отделения Республиканской партии в штате Кентукки. Она помогала собирать средства для избирательных кампаний губернатора Эрни Флетчера, сенатора Митча Макконнелла и конгрессмена Хэла Роджерса. Во время президентских выборов в США в 2004 году она поддерживала Джорджа Буша - младшего. В период его президентства в 2007 году занималась политикой США в Африке в постоянном представительстве при ООН, как передает ТАСС.
Во время президентских выборов 2016 года Крафт поддержала кандидатов-республиканцев - сначала Марко Рубио, а затем Трампа. По данным американских СМИ, вместе с нынешним супругом Джо Крафтом пожертвовала на предвыборную кампанию действующего президента около $2 млн.
Никки Хейли, занимавшая должность постпреда США при ООН с января 2017 года, объявила о своей отставке в октябре прошлого года. 7 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выдвинуть на эту должность Хезер Науэрт, занимавшую тогда пост главы пресс-службы Госдепартамента. Однако она сняла свою кандидатуру в середине февраля по семейным обстоятельствам. Тогда глава Белого дома выдвинул посла США в Канаде Келли Крафт.
Ранее "Страна" сообщала, что Трамп позвонил Путину и предложил помочь потушить гигантский пожар в тайге.