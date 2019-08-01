Вчера, 31 июля, Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Келли Крафт на должность постоянного представителя страны при ООН. Ее поддержали 56 сенаторов, против высказались 34. В ближайшее время Крафт будет приведена к присяге в качестве постоянного представителя США при ООН.

В 2004-2005 годы Крафт курировала финансовые вопросы отделения Республиканской партии в штате Кентукки. Она помогала собирать средства для избирательных кампаний губернатора Эрни Флетчера, сенатора Митча Макконнелла и конгрессмена Хэла Роджерса. Во время президентских выборов в США в 2004 году она поддерживала Джорджа Буша - младшего. В период его президентства в 2007 году занималась политикой США в Африке в постоянном представительстве при ООН, как передает ТАСС.

Во время президентских выборов 2016 года Крафт поддержала кандидатов-республиканцев - сначала Марко Рубио, а затем Трампа. По данным американских СМИ, вместе с нынешним супругом Джо Крафтом пожертвовала на предвыборную кампанию действующего президента около $2 млн.

Никки Хейли, занимавшая должность постпреда США при ООН с января 2017 года, объявила о своей отставке в октябре прошлого года. 7 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о намерении выдвинуть на эту должность Хезер Науэрт, занимавшую тогда пост главы пресс-службы Госдепартамента. Однако она сняла свою кандидатуру в середине февраля по семейным обстоятельствам. Тогда глава Белого дома выдвинул посла США в Канаде Келли Крафт.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп позвонил Путину и предложил помочь потушить гигантский пожар в тайге.



