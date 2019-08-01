Компания "Укртранснафта" получила от ОАО "Транснефть" часть компенсации в размере 2,3 млн евро за попадание грязной нефти в украинский участок нефтепровода "Дружба".

Об этом сообщает пресс-служба "Укртранснафты" на своей странице в Facebook.

"АО "Укртранснафта" получило от ОАО "Транснефть" часть компенсации в размере 2 300 000 евро за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба". Это, в частности уже позволило покрыть недополученный доход компании, вызванный временной остановкой транзита в апреле.

Размер компенсации определяется в рамках дополнительного соглашения к действующему договору на транзит и зависит от периода резервирования ОАО "Транснефть" мощностей украинской нефтетранспортной системы, в которую попала нефть с повышенным содержанием хлорорганики.

Напомним, 25 апреля 2019 "Укртранснафта" вынужденно приостановила работу украинского участка нефтепровода "Дружба" из-за отказа приема российского сырья с повышенным содержанием хлорорганики на приемо-сдаточном участке "Будковце" (Словакия) и из-за отсутствия свободных резервуаров на приемо-сдаточном участке нефти "Фенешлитке" (Венгрия).

Возобновить транзит российской нефти в страны Евросоюза "Укртранснафте" удалось 11 мая после подтверждения европейской стороной готовности принимать сырье. Впоследствии, 17 мая, в связи с необходимостью европейским партнерам дополнительного времени на проведение подготовительных мероприятий, оператор нефтетранспортной системы Украины второй раз вынужденно приостановил транзит и восстановил его 21 мая. С момента возобновления транзита АО "Укртранснафта" не зафиксировало повторных случаев поступления нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба" и обеспечивает транзит в Европу в плановом режиме", - заявили в пресс-службе.

Фото: facebook.com/ukrtransnafta

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