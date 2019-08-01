Президент США Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину и предложил помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля, как передает ТАСС.



"Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом по инициативе американской стороны. Президент США предложил оказать содействие России в борьбе с лесными пожарами в Сибири", - сказали в пресс-службе.

Президент России выразил искреннюю благодарность Трампу "за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке". Путин отметил, что российская сторона при необходимости им воспользуется.

По информации пресс-службы президента РФ, Путин проинформировал своего американского коллегу, что уже сейчас в Сибири создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами. Согласно докладам МЧС России, "с определенными сложностями, но при этом решаются вопросы с дозаправкой и размещением самолетов и вертолетов".

"Президент России оценил этот шаг со стороны президента США как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между двумя странами. Путин и Трамп договорились о продолжении контактов как в телефонном формате, так и при личных встречах", - сказали в пресс-службе.

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