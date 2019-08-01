Федеральная резервная система США понизила базовую ставку впервые за более чем 10 лет
Федеральная резервная система (ФРС) США впервые со времен глобального финансового кризиса снизила на 25 пунктов базовую процентную ставку: с 2,25–2,5 до 2–2,25%, следует из материалов ведомства, опубликованных по итогам заседания его руководителей.
Фондовые индексы отреагировали снижением в связи с сигналом от главы ФРС Джерома Пауэлла, что текущее решение о снижении ставки не обязательно свидетельствует о начале цикла на смягчение денежно-кредитной политики.
В результате Dow Jones, Nasdaq и S&P потеряли примерно 1%.
Ранее сообщалось, что руководитель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл объявил, что регулятор, скорее всего, снизит процентную ставку уже в конце июля.
Более десяти лет ФРС, выполняющая функции центрального банка страны, либо повышала, либо удерживала ставку. В 2007–2008 годах Федрезерв агрессивно снижал ставку с 5,25% практически до нуля (0–0,25% в декабре 2008 года), чтобы поддержать экономику США, пострадавшую от кризиса. В сентябре 2012 года, чтобы снизить долгосрочные процентные ставки и стимулировать экономический рост, регулятор начал программу количественного смягчения: каждый месяц покупал казначейские и ипотечные облигации на сумму $85 млрд.
В декабре 2013 года ФРС стала ежемесячно сокращать покупки вплоть до полного сворачивания программы осенью 2014 года, а в 2015 году на фоне восстановления экономики Федрезерв приступил к постепенному повышению ставки.
В последний раз он поднял ее в декабре 2018 года, и это сопровождалось критикой со стороны президента США Дональда Трампа и призывами Белого дома сделать паузу в ужесточении политики из-за околонулевой инфляции.
Ранее "Страна" сообщала, что значит снижение ставки ФРС США для мира и Украины.