Федеральная резервная система (ФРС) США впервые со времен глобального финансового кризиса снизила на 25 пунктов базовую процентную ставку: с 2,25–2,5 до 2–2,25%, следует из материалов ведомства, опубликованных по итогам заседания его руководителей.

Фондовые индексы отреагировали снижением в связи с сигналом от главы ФРС Джерома Пауэлла, что текущее решение о снижении ставки не обязательно свидетельствует о начале цикла на смягчение денежно-кредитной политики.

В результате Dow Jones, Nasdaq и S&P потеряли примерно 1%.

Ранее сообщалось, что руководитель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл объявил, что регулятор, скорее всего, снизит процентную ставку уже в конце июля.

Более десяти лет ФРС, выполняющая функции центрального банка страны, либо повышала, либо удерживала ставку. В 2007–2008 годах Федрезерв агрессивно снижал ставку с 5,25% практически до нуля (0–0,25% в декабре 2008 года), чтобы поддержать экономику США, пострадавшую от кризиса. В сентябре 2012 года, чтобы снизить долгосрочные процентные ставки и стимулировать экономический рост, регулятор начал программу количественного смягчения: каждый месяц покупал казначейские и ипотечные облигации на сумму $85 млрд.

В декабре 2013 года ФРС стала ежемесячно сокращать покупки вплоть до полного сворачивания программы осенью 2014 года, а в 2015 году на фоне восстановления экономики Федрезерв приступил к постепенному повышению ставки.

В последний раз он поднял ее в декабре 2018 года, и это сопровождалось критикой со стороны президента США Дональда Трампа и призывами Белого дома сделать паузу в ужесточении политики из-за околонулевой инфляции.

Ранее "Страна" сообщала, что значит снижение ставки ФРС США для мира и Украины.