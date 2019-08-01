В футбольной Лиге чемпионов состоялись ответные поединки второго квалификационного этапа, по итогам которых стали известны пары третьего раунда отбора.

Заключительные вакансии в предпоследней стадии отбора Лиги чемпионов заполнили "Русенборг" (Норвегия), АИК (Швеция), "Црвена Звезда" (Сербия), "Карабах" (Азербайджан) и "Копенгаген" (Дания).

Результаты матчей среды:

"Русенборг" (Норвегия) - БАТЭ (Беларусь) - 2:0 (первая игра - 1:2),

АИК (Швеция) - "Марибор" (Словения) - 3:2 - после дополнительного времени (1:2),

ХИК (Финляндия) - "Црвена Звезда" (Сербия) - 2:1 (0:2),

"Карабах" (Азербайджан) - "Дандолк" (Ирландия) - 3:0 (1:1),

"Копенгаген" (Дания) - ТНС (Уэльс) - 1:0 (2:0).

Пары третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

"Путь чемпионов":

ЧФР (Румыния) - "Селтик" (Шотландия)

АПОЭЛ (Кипр) - "Карабах" (Азербайджан)

ПАОК (Греция) - "Аякс" (Голландия)

"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Ференцварош" (Венгрия)

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Копенгаген" (Дания)

АИК (Швеция) - "Русенборг" (Норвегия).

"Путь представителей лиг":

"Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция)

"Краснодар" (Россия) - "Порту" (Португалия)

"Брюгге" (Бельгия) - "Динамо" (Киев, Украина)

"Базель" (Швейцария) - ЛАСК (Австрия).

Матчи состоятся 6-7 и 13 августа. Команды, которые проиграют на данной стадии, продолжат борьбу в основной сетке Лиги Европы УЕФА.

Ранее сообщалось, что стало известно с кем сыграет Динамо в 3 квалифае. Все пары.

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