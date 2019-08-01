Немецкая сторона не будет принимать участие в миссии США у берегов Ирана в Персидском заливе. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в Варшаве, передает Deutsche Welle.

По его словам, в данном вопросе немецкое правительство координирует свои действия с французскими коллегами.

"Мы считаем стратегию максимального давления неверной. Мы не хотим военной эскалации, мы и далее будем выступать за дипломатические шаги", - указал Маас.

Перед этим США предложили Германии, Франции и Великобритании присоединиться к американской миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, соединяющем Персидский и Оманский заливы. Ранее Лондон предлагал создать для этих целей общеевропейскую миссию.

Напомним, с тех пор как США вышли в 2018 году из международного соглашения с Тегераном по иранской ядерной программе, обострились конфликты в регионе Персидского залива, в которых участвует ряд государств, отмечают наблюдатели. В частности, 13 июня в международных водах между ОАЭ и Ираном было совершено нападение на два танкера, в котором США обвинили Тегеран.

В июле власти Гибралтара задержали танкер Grace 1, заподозрив его в перевозке иранской нефти в Сирию в нарушение санкций ЕС. Спустя две недели бойцы иранского Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero, обвинив его в нарушении правил международного судоходства.

Ранее сообщалось, что эсминец Великобритании вошел в Персидский залив из-за конфликта с Ираном.

Также мы писали, что Британия направила еще и миноносец в Персидский залив для охраны своих судов.