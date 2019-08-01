Филарет обратился к главе Украины Владимиру Зеленскому и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе из-за ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата, передает Радио Свобода.

Как считает Филарет, прихожан УПЦ КП "фактически силой заставляют относиться к другой конфессии - Православной церкви Украины".

"Прошу вас силой международного авторитета помочь не допустить незаконной ликвидации нашей церкви Министерством культуры Украины", - говорится в обращении Филарета к координатору проектов ОБСЕ в Украине Генрику Вилладсену, которое датировано 30 июля.

В своем обращении к Зеленскому патриарх заявил о "рейдерской атаке на имущество УПЦ Киевского патриархата", которую якобы возглавляет предстоятель Православной церкви Украины Епифаний. Кроме того, Филарет сообщил о процессе ликвидации УПЦ КП и попросил у президента "непосредственного вмешательства и прекращения этого беспредела".

Как сообщалось, Филарет заявил о намерении сохранить УПЦ КП. 20 июня созванный Филаретом Собор заявил о восстановлении Украинской православной церкви Киевского патриархата и неприятии томоса об автокефалии ПЦУ.

В ответ, 24 июня синод Православной церкви Украины лишил Филарета права управления Киевской епархией и передал его митрополиту Епифанию.

30 июля Филарет обратился к министру юстиции Украины Павлу Петренко с просьбой продлить регистрацию УПЦ Киевского патриархата. В свою очередь, Министерство культуры Украины выступило с заявлением, в котором отметило, что УПЦ Киевского патриархата уже ликвидирована. 31 июля почетный патриарх Филарет заявил о подаче иска в суд к Министерству культуры из-за снятия с регистрации УПЦ Киевского патриархата.