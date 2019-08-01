Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко, чтобы защитить Украину от "зеленой чумы". То есть от попыток Зеленского лишить Кличко полномочий (подробнее о ситуации можно прочитать здесь).

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, записав видео.

Затем видео было перепощено нардепом Александром Онищенко с пометкой "два пи...са" сошлись".

После чего этот нетолерантный пост Онищенко перепостил глава ОП Андрей Богдан.

После чего репост сделал уже сам Ляшко обвинив власти в "крышевании старых злодеев".

Фото: Facebook/Олеся Медведева

Журналист Олеся Медведева заметила, что в данном случае Ляшко возмутило не то, что его назвали "пи...сом", а сам факт того, что пост Онищенко перепости Богдан.

"Ляшко записал видео о том, что они с Кличко объединяются против "зеленой чумы". Этот видос запостил Александр Онищенко, собственно высказав гипотезу о будущих взаимоотношениях объединившихся. Это перепостил глава ОПУ Андрей Богдан с игривым комментарием. Ляшко репостнул, но самое смешное не то, что - репост = крышевание, а то, что все остальные высказывания его не смутили", - написала она.

Ранее сообщалось, что Андрей Портнов предложил вызвать "жёлтый бобик" для мэра Кличко.

Также мы писали, что Ляшко назвал выборы, на которых пролетел мимо Рады, самыми позорными.