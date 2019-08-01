О суточных ритмах растений было известно давно. Но до этого все полученные данные касались небольших травянистых растений. Теперь же международная команда исследователей из нескольких стран Европы решила проверить, как спят деревья, сообщает издание Наука и жизнь.

Как выяснилось, в ночное и дневное время деревья ведут себя по разному: у пятиметровой березы во сне ветви провисают на 10 сантиметров по сравнению с бодрствованием. Но ученые полагались не только на свой глаз, но и использовали технологию лазерного сканирования с помощью которой можно определить положение ветвей.

Для исключения влияния метеоусловий и других факторов, ученые сравнивали деревья, находящиеся в примерно одинаковых условиях (лето, ясная тихая погода) и произрастающие в разных странах – в Австрии и в Финляндии. Выяснилось, что "самый глубокий сон" - наибольшее провисание ветвей, наблюдается за два часа до рассвета. Пока не ясно, что именно "будит" дерево: солнечный свет или биологические ритмы.

Ранее сообщалось, что ученые требуют высадить триллион деревьев, чтобы спасти Землю от глобального потепления.

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