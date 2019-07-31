Без единой ничьей завершился первый тур Украинской премьер-лиги. Все результаты матчей
Завершились матчи первого тура украинской Премьер-лиги 2019-2020.
В рамках первого тура гранды украинского футбола "Шахтер" и "Динамо" одержали выездные победы.
Отметим, что в первом туре не было зафиксировано ни одной ничьей.
Результаты всех матчей:
"Ворскла" – "Заря" – 0:1
Гол: Леднев, 3
"Десна" – "Львов" – 1:2
Голы: Д. Фаворов, 30 – Пернамбуко, 52, Таварес, 85
"Колос" – "Мариуполь" – 2:1
Голы: Смирный, 41, Гавриш, 67 – Фомин, 15
"Днепр-1" – "Олимпик" – 2:0
Голы: Булеца, 2, Супряга, 9
"Александрия" - "Шахтер" - 1:3
Голы: Третьяков, 42 - Бухал, 58 (в свои ворота), Тайсон, 73, Дентиньо, 90+1
"Карпаты" – "Динамо" – 0:2
Голы: Ковтун (автогол), 42, Беседин (пенальти), 45+1
Ранее "Страна" рассказывала, что дебютант чемпионата Украины "Днепр-1" благодаря арендованным динамовцам добыл первую победу.
Еще мы писали, что 6 августа "Динамо" стартует в Лиге чемпионов игрой на выезде против "Брюгге".