Завершились матчи первого тура украинской Премьер-лиги 2019-2020.

В рамках первого тура гранды украинского футбола "Шахтер" и "Динамо" одержали выездные победы.

Отметим, что в первом туре не было зафиксировано ни одной ничьей.

Результаты всех матчей:

"Ворскла" – "Заря" – 0:1

Гол: Леднев, 3

"Десна" – "Львов" – 1:2

Голы: Д. Фаворов, 30 – Пернамбуко, 52, Таварес, 85

"Колос" – "Мариуполь" – 2:1

Голы: Смирный, 41, Гавриш, 67 – Фомин, 15

"Днепр-1" – "Олимпик" – 2:0

Голы: Булеца, 2, Супряга, 9

"Александрия" - "Шахтер" - 1:3

Голы: Третьяков, 42 - Бухал, 58 (в свои ворота), Тайсон, 73, Дентиньо, 90+1

"Карпаты" – "Динамо" – 0:2

Голы: Ковтун (автогол), 42, Беседин (пенальти), 45+1

Ранее "Страна" рассказывала, что дебютант чемпионата Украины "Днепр-1" благодаря арендованным динамовцам добыл первую победу.

Еще мы писали, что 6 августа "Динамо" стартует в Лиге чемпионов игрой на выезде против "Брюгге".