В Калифорнии, на западе США, одноместный истребитель ВМС Соединенных штатов потерпел крушение. Об этом со ссылкой на ВМС США сообщает в Twitter журналист Fox News Лукас Томлинсон.

"По информации ВМС США, одноместный истребитель F/A-18E "Супер Хорнет" упал около часа дня вблизи Чайна Лейк, штат Калифорния", - написал он.

Скриншот: Twitter/Lucas Tomlinson

Ранее сообщалось, что после крушения самолета в Канаде погибли трое и четверых не могут найти. Самолет принадлежал компании "Air Saguenay” и двигался из рыбацкого домика на озере Кросроуд вблизи границы провинций Квебек и Лабрадор в отдаленное поселение на озере Мистастин. На борту находилось четверо пассажиров, два гида и пилот.

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