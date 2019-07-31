Футболисты киевского "Динамо" со счетом 2:0 взяли верх во Львове над "Карпатами" в поединке первого тура футбольной Премьер-лиги.

Успех "Динамо" на стадионе "Украина" принесли автогол защитника львовян Алексея Ковтуна, который срезал мяч в собственные ворота на 42-й минуте, и гол Артема Беседина (45+2, с пенальти), сообщает Укринформ.

Отметим, что у киевлян впереди напряженный график - во втором туре национального первенства "Динамо" 3 августа на выезде сыграет с ФК "Львов", а уже через три дня стартует в квалификации Лиги чемпионов в матче против бельгийского Брюгге.

Ранее мы сообщали, что донецкий Шахтер добыл волевую победу над Александрией в стартовом туре чемпионата Украины.