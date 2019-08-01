В китайском городе Чунцин очевидцы чудом спасли трехлетнего мальчика, который выпал с балкона на шестом этаже жилого дома. Он упал прямо на растянутое ими одеяло, сообщает новостное видеоагентство CCTV+.

Несколько жителей сняли инцидент на видео. Малыш висел, держась руками за край балкона, и пытался залезть обратно.

"Я подняла голову и увидела, что там болтается маленький ребенок. Моя первая реакция - найти что-нибудь, чтобы поймать его. Я думала о том, чтобы броситься туда и поймать его голыми руками, но это не сработало", - рассказала сотрудница местной управляющей компании Чжу Янхуэй.

Очевидцы нашли большое одеяло, которое растянули местные жители, сотрудники управляющей компании, охранники, а также санитарные работники. Затем они стали ждать неизбежного падения ребенка. "Я был там в тот момент и помог натянуть одеяло. Через десять секунд мальчик упал. Все произошло так быстро", - отметил один из спасителей. Затем малыша отвезли в больницу, где врачи констатировали, что тот не пострадал.

Полиция установила, что происшествие случилось, когда мальчик остался дома один - его бабушка в это время выходила за продуктами.

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