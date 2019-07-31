На территории Демократической Республики Конго зафиксировали 1803 смертельных случая после заражения вирусом Эбола.

Эта вспышка стала второй с прошлого лета в стране, сообщает AFP.

"Всего зафиксировано 1803 летальных случая во время второй острой вспышки Эболы, согласно данным, обнародованным властями в среду", - говорится в сообщении.

В данный момент от эпидемии Эболы больше всего пострадал город Гома - столица штата Северный Киву. Эксперты в области здравоохранения опасаются дальнейших вспышек эпидемии в больших городах, где плотность населения и высокая мобильность затрудняют изоляцию пациентов и отслеживание контактов по сравнению с сельской местностью.

Как сообщалось, что предыдущая серьезная вспышка Эболы в Западной Африке убила свыше 11 000 человек. Тогда вспышка была классифицирована как третий (высший) уровень опасности, требующей немедленной масштабной мобилизации ВОЗ.

ООН также признала серьезность чрезвычайной ситуации, введя значительный объем гуманитарной помощи в качестве дополнительных мер реагирования.

Ранее сообщалось, что в Конго подтвердили первый случай Эболы в городе c населением как две Одессы.

Также мы писали, что в Конго зафиксировали вторую крупную вспышку смертоносной лихорадки Эбола.