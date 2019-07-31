Несчастный случай произошел в Ровно вечером во вторник, 30 июля, на территории заброшенного здания, расположенного на улице Соборной.

Как говорится в сюжете ТСН, 9-летний мальчик игрался с двумя одногодками во дворе своего дома, а затем с двумя другими своими товарищами, 15-ти и 19-ти лет, отправился к одноэтажному заброшенному зданию.

"Во время нахождения на крыше ребенок не заметил вентиляционного отверстия и упал с пятиметровой высоты. Старший из ребят сразу позвал взрослых, а те вызвали "скорую". Теперь за жизнь мальчика борются врачи", - говорится в сюжете.

Заброшенное здание никто не охранял.

Ранее "Страна" информировала, что в Ровно судят военного, который убил пенсионера, защищая женщину.

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