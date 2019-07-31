В Запорожье мужчина, который хотел сжечь припаркованное авто, едва сам не погиб в огне.

Как сообщается в материале ТСН, неизвестный разливал горючую смесь вблизи автомобиля и щедро поливал ею моторный отсек. Но как только поджег, огонь мгновенно перекинулся и на него.

"Камеры зафиксировали, как поджигатель превратился в настоящий факел, но смог убежать с места. Сейчас его ищут копы", - говорится в сюжете.

При этом на камере видеонаблюдения видно, что автомобиль выгорел дотла. А злоумышленник во время поджога превратился на факел, но смог сбежать с места преступления.

Ранее "Страна" рассказывала о курьезном случае в Запорожье, в котором бабуля-велосипедистка врезалась головой в авто полиции.

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Спустя несколько дней девушка скончалась.