В США объявили о смерти сына и наследника главного террориста Усамы бен Ладена, Хамзы бен Ладена. Об этом сообщает американский телеканал NBC.

Отмечается, что пока нет подробностей его смерти и какою роль в этом сыграли США. Однако, как минимум трое официальных лиц располагают информацией о смерти преемника бен Ладена.

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать информацию о смерти бен Ладена-младшего, президент Трамп заявил, что "не хочет говорить об этом".

В феврале Госдеп обещал заплатить $1 млн. за информацию о местонахождении Хамзы бен Ладена.

В последний раз он выходил в эфир медиа-ресурсов "Аль-Каиды" в 2018 году, с призывами к восстанию на Аравийском полуострове.

Департамент по борьбе с терроризмом считал молодого бен Ладена "новым лидером Аль-Каиды", который "угрожает нападениями на Соединенные Штаты и их союзников".

Как известно, Хамза бен Ладен присоединился к отцу, когда тот объявил войну США в 1996 году. Он появлялся в пропаганде Аль-Каиды, а сам бен Ладен видел в сыне наследника и будущего лидера Аль-Каиды.

Когда в 2011-м году ВМС США ликвидировали Усаму бен Ладена в Абботтаббаде, его сына не нашли.

В сентябре 2017 года эксперт по борьбе с терроризмом и бывший агент ФБР Али Суфан сказал, что "Хамза готовится к руководящей роли в организации, которую основал его отец", и "вероятно, будет принят рядовыми джихадистами.

"Халифат" Исламского государства на грани краха и Хамза - человек, который лучше всего подходит для возрождения джихада".

Ранее сообщалось, что сына Усамы бен Ладена лишили гражданства Саудовской Аравии.

Также мы писали, что ЦРУ готовило побег из тюрьмы информатора, который выдал бен Ладена.