На железной дороге планируют ввести проверки на трезвость.

Как говорится в сюжете ТСН, на Юго-Западной железной дороге руководство уже проверяет всех работников на алкогольное опьянение.

"Начали с себя, из головного офиса, следующий шаг - мобильные группы с алкотестерами", - говорится в сюжете.

Отмечается, что перед входом в помещение, каждый железнодорожник будет обязан дыхнуть в алкотестер, иначе двери не откроются.

"Хитрая электроника принюхивается к дыханию. Если в организме гуляет более 0,2 промилле алкоголя - двери не откроются", - рассказывают в сюжете.

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