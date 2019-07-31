Полиция вычислила и поймала таксиста, который изнасиловал и ограбил пассажирку в Киеве. Фото
В полиции Киева отчитались в оперативном задержании водителя такси, который в ночь на 31 июля надругался над пассажиркой, избил и ограбил ее.
Как удалось выяснить правоохранителям, напавший на пассажирку - мужчина 1990 года рождения. Его зовут Максим Эдуардович Осенев.
Позже портал "Киев оперативный" опубликовал фото, где подозреваемый уже задержан.
Напомним, мужчина вывез пассажирку в лес, где надругался над ней, а затем еще и заставил ее перевести деньги с банковской карты на свой счет.
Таким образом он завладел деньгами на сумму 4500 гривен. Кроме того, таксист отобрал у пострадавшей мобильный телефон.
Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить банду таксистов-клофелинщиков, промышлявших у ресторанов и ночных клубов.
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