В полиции Киева отчитались в оперативном задержании водителя такси, который в ночь на 31 июля надругался над пассажиркой, избил и ограбил ее.

Как удалось выяснить правоохранителям, напавший на пассажирку - мужчина 1990 года рождения. Его зовут Максим Эдуардович Осенев.

Позже портал "Киев оперативный" опубликовал фото, где подозреваемый уже задержан.

Напомним, мужчина вывез пассажирку в лес, где надругался над ней, а затем еще и заставил ее перевести деньги с банковской карты на свой счет.

Таким образом он завладел деньгами на сумму 4500 гривен. Кроме того, таксист отобрал у пострадавшей мобильный телефон.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить банду таксистов-клофелинщиков, промышлявших у ресторанов и ночных клубов.

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