Адвокат американского президента Дональда Трампа в посте в Твиттере, в котором похвалил мэра Киева Виталия Кличко, написал название украинской столицы на английском, как "Kiev", вместо принятого теперь "Kyiv".

Скриншот: Twitter/Rudy Giuliani

Как сообщалось, Виталий Кличко встретился с бывшим мэром Нью-Йорка и адвокатом президента США Рудольфом Джулиани. Кличко отправился на встречу с Джулиани в США на фоне конфликта с главой Офиса президента Андреем Богданом, который требует от столичного мэра сложить полномочия председателя КГГА.

Напомним, 13 июня Совет США по географическим названиям решил изменить написание названия столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv" в международной базе. Написание Kiev меняют на Kyiv, поскольку оно отражает украинское произношение и написание столицы.

Также мы писали, что аэропорты Бельгии изменили написание Kiev на Kyiv.