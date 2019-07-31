Курьезная история случилась на прошлых выходных с гостем столицы из Турции, который на днях прибыл в Киев покутить в женской компании.

Как мы узнали из собственных источников в МВД, после прибытия в Киев, турецкий подданный снял квартиру в центре и начал искать плотских утех через соцсети.

На одном из сайтов знакомств на его восточные комплименты сразу же откликнулась миловидная, судя по фотографии-аватарке девушка. Не теряя зря времени турок сразу же пригласил ее к себе домой, но новая знакомая сказала что боится идти к незнакомому мужчине сама и попросила разрешения придти с подружкой. Иностранец обрадовался "двойному улову" и с легкостью согласился.

Дальше события развивались по "классике" - девушки подпоили любвеобильного турка у него дома, подсыпали в спиртное клофелин и пока он был в отключке обобрали до нитки. Унесли 1,5 тыс. долларов и мобильник Iphone последней модели.

Когда турка едва откачали врачи скорой помощи, он тут же обратился в полицию. Однако клофелинщицы сработали четко и не оставили никаких следов. Не исключено что подобные преступления в их криминальной биографии не единичны.

Сейчас сыщики проверяют ранее осужденных за подобные преступления.

Оперативники говорят, что турку еще повезло - в некоторых случаях потерпевшие не просыпаются после подмешанной лошадиной дозы химии.

Ранее "Страна" рассказывала, что на Крещатике поймали гадалку Земфиру, гипнотизирующую прохожих за деньги.

Также мы писали, как в центре Киева из кафе клиент выкрал заправленный кальян.