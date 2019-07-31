В рамках первого тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 на "Днепр Арене" принимал донецкий "Олимпик".

Встреча завершилась победой команды Дмитрия Михайленко - 2:0. Решающую роль в поединке сыграли новоиспеченные чемпионы мира среди юношей (U20) Супряга и Булеца, арендованные дебютантом у "Динамо".

Хозяева поля вышли вперед уже на 2-й минуте матча - дебютный гол за команду провел юный Сергей Булеца, которому ассистировал Владислав Супряга.

Прошло еще семь минут, и "Днепр-1" удвоил перевес в счете. Прострел Александра Назаренко замкнул уже Владислав Супряга, сыгравший на опережение.

Больше забитых мячей зрители не увидели. Для "Днепра-1" эта победа стала дебютной в истории выступлений клуба в УПЛ.

"Днепр-1" - "Олимпик" - 2:0

Голы: Булеца, 2, Супряга, 9. "Днепр-1": Клищук, Романюк (Сафронов, 90+1), Лопыренок, Логинов, Шаповал, Батагов, Когут, Чичиков, Назаренко (Загальский, 78), Булеца (Коркишко, 73), Супряга.

"Олимпик": Пеньков, Вантух, Аду, Гришко, Трубочкин (Тейшейра, 46), Завийский (Г. Пасич, 82), Цымбалюк (Драман, 58), Ксенз, Политыло, Фабиньо, Матар.

Ранее "Страна" информировала, что новичок УПЛ подписал знаменитого футболиста из Сенегала.

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