По версии следствия по делу о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 в мае 2019 года в московском аэропорту "Шереметьево", в трагедии виноваты пилоты. Об этом сообщили источники в следственных органах, подчеркнув, что расследование может продолжаться еще около полутора лет, передает ТАСС.

"Следствие по делу об авиационном происшествии с самолетом Sukhoi Superjet в Шереметьево продлится еще год-полтора. Это связано с необходимостью проведения большого комплекса летных и авиационно-технических экспертиз. Однако уже сейчас с полной уверенностью можно сделать вывод, что летное происшествие произошло по вине пилотов", - сообщил собеседник агентства.

Сообщается, что, согласно опубликованному 14 июня предварительному отчету Межгосударственного авиационного комитета, в лайнер через несколько минут после взлета попала молния, что повлекло потерю автоматического управления самолетом и проблемы со связью. Экипаж не счел эту ситуацию нештатной и принял решение вернуться в Шереметьево, несмотря на срабатывание сигнализации о необходимости уйти на второй круг. При посадке самолет несколько раз ударился о взлетно-посадочную полосу, после чего подломились стойки шасси и произошел пожар.

Напомним, 5 мая лайнер "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево". Основная версия возгорания самолета - попадание молнии. Всего на борту самолета было 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погиб 41 человек.