Действующий чемпион Украины донецкий Шахтер со счетом 3:1 обыграл в гостях Александрию в поединке первого тура футбольной Премьер-лиги.

Волевую победу "Шахтеру" на стадионе "Ника" в Александрии принесли автогол Глеба Бухало на 58-й минуте и точные удары Тайсона (73) и Дентинью (90+1); в составе хозяев гол "в раздевалку" записал на свой счет Максим Третьяков (42), сообщает Укринформ.

Отметим, что на 7-й минуте хавбек "горняков" Марлос не реализовал 11-метровый удар.

Во втором туре национального первенства "Александрия" 3 августа сыграет в Мариуполе, а "Шахтер" 4 августа встретится на ОСК "Металлист" в Харькове со львовскими "Карпатами".

Также напомним, что Александрия готовится сыграть в еврокубках - команда команда из райцентра в Кировоградской области будет участвовать в групповом турнире Лиги Европы. Правда вынуждена будет проводить свои домашние матчи во Львове, поскольку УЕФА не принял родную арену александрийцев "Нику".

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