В полиции Киева установили личность водителя такси, который в ночь на 31 июля надругался над пассажиркой, избил и ограбил ее. Информацию о насильнике обнародовали в Facebook-группе Борщаговка Інфо.

Как удалось выяснить правоохранителям, напавший на пассажирку - мужчина 1990 года рождения. Его зовут Максим Эдуардович Осенев.

Мужчина надругался над жертвой, а затем заставил ее перевести деньги с банковской карты на его счет. Таким образом он завладел деньгами на сумму 4500 гривен. Кроме того, таксист отобрал у пострадавшей мобильный телефон.

На основании упомянутых правонарушений мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьями 152 (изнасилование) и 186 (грабеж) УК Украины.

Фото: Fasebook/ borschagovka.info

Скриншот: Fasebook/ borschagovka.info

Напомним, мы рассказывали о том, что ночью в Киеве изнасиловали девушку, которая шла к метро Бориспольская.

Также мы сообщали, что в винницком СИЗО убили 60-летнего мужчину, которого подозревали в попытке изнасиловать 7-летнюю девочку.