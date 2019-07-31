Адвокат американского лидера Дональда Трампа Рудольф Джулиани похвалил мэра Киева Виталия Кличко после встречи с ним, которая состоялась в Нью-Йорке.

"Мэр Виталий Кличко был великим чемпионом в супертяжелом весе и настоящий патриот Украины. Киев никогда не был лучше. Он - яркий свет, сияющий в относительной темноте", - написал он в Twitter.

Как сообщалось, Виталий Кличко встретился с бывшим мэром Нью-Йорка и адвокатом президента США Рудольфом Джулиани.

Кличко отправился на встречу с Джулиани в США на фоне конфликта с главой Офиса президента Андреем Богданом, который требует от столичного мэра сложить полномочия председателя КГГА.

Скриншот: Twitter/Rudy Giuliani‏

Ранее сообщалось, что Кабмин отменил свое заседание, где должны были рассмотреть вопрос увольнения Кличко.

Также мы писали, что Андрей Портнов предложил вызвать "жёлтый бобик" для мэра Кличко.