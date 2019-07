Украинская певица Светлана Лобода похвасталась подтянутой фигурой и отдыхом у бассейна на фоне пальм. Свои снимки звезда опубликовала в Instagram.

На фото Лобода предстает в раздельном купальнике, расцветка которого гармонирует с окружающей тропической растительностью.

Фото: Instagram/ lobodaofficial

Снимки певица подписала по-английски: "relaxing all day and working all night". То есть "расслабляясь весь день и работая всю ночь".

Фото: Instagram/ lobodaofficial

Точно не известно, когда и где были сделаны фотографии. На днях Светлана была замечена в Баку, а вчера уже посетила концерт Rammstein в Москве. Снимки опубликованы с тэгом #mysummer - "мое лето".

В комментариях к посту поклонники Лободы без устали раздают комплименты ее фигуре, особенно ногам.

