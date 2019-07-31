Соломенский районный суд Киева избрал для бывшего первого замглавы полиции Одесской области Константина Гейко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Как сообщает 5 канал, такое решение принято на заседании 31 июля.

Гейко будет сидеть под домашним арестом до 28 сентября.

Как говорится в видеосюжете 5 канала, прокуроры настаивали на аресте чиновника или залоге в размере более 20 млн грн, поскольку высока вероятность побега подозреваемого. По их мнению, также возможны попытки давления на свидетелей с его стороны.

Однако адвокаты заявили, что Гейко сам пришел в прокуратуру и бежать не собирается. Поэтому заключать его под стражу нецелесообразно.

"Вчера в 10 часов и мой подзащитный Гейко появились в помещении Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Мы сразу сообщили детективу, что именно вчера должны были рассматриваться два ходатайства, поданные накануне. Мы обратились с просьбой доставить нас в суд. Вот мы здесь, мы не скрываемся", - заявил защитник Андрей Смирнов.

Видео: YouTube/ 5 канал

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали Гейко, который, по их словам, скрывался от следствия.

Гейко и его шефа, экс-начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина подозревают в превышении служебных полномочий, повлекшим за собой материальный ущерб в больших размерах. Головину и Гейко грозит лишение свободы от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности.