Стоимость золота в этом году может в среднем достичь $1350 за унцию с возможностью пробить планку $1500 во второй половине года, если продолжится дальнейшая эскалация глобальных экономических проблем и возвращение крупных центробанков к смягчению монетарной политики. Об этом говорится в обзоре Refinitiv GFMS Gold Survey, передает Интерфакс.

Отмечается, что в прошлом году цена золота составляла $1268 за унцию, то есть текущий прогноз GFMS подразумевает рост на 6%.

При этом аналитики отметили, что если ФРС не снизит ставку на июльском заседании FOMC и сохранит свою политику без изменений в течение более длительного периода времени, может произойти быстрый переход к более сильному доллару и резкое падение цены на золото, особенно с учетом последних спекулятивных операций.

Хотя экономическая неопределенность может повредить спросу на золото в Китае, уверенное восстановление цен на золото, вероятно, привлечет инвесторов. Потребление золота в Индии будет зависеть от динамики сезона дождей, хотя повышение цены может сдерживать спрос.

Ранее сообщалось, что цена на золото может подняться до $1600 в ближайший год - Citigroup.

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